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T1卡森斯率雲豹奪冠獲選MVP 想先慶祝再思考動向

2024/6/1 18:39
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（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹洋將卡森斯率隊奪得隊史首冠，賽後獲選最有價值球員（MVP），未來動向受矚，他未鬆口僅說，想先慶祝喝一杯，其他事情就等之後再說。

前美國職籃NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）本季披上雲豹戰袍，今年1月打了4場比賽後離隊，4月再度回鍋打完最後3場例行賽，幫助雲豹前進季後賽，首輪以3比0橫掃高雄全家海神，總冠軍賽再以直落4擊退台北戰神。

卡森斯4場冠軍賽場均25.25分、16.5籃板，獲選系列賽最有價值球員（MVP），賽後受訪時直呼榮幸，他表示，他的打球風格都是以團隊優先，並相信只要用正確的方式打球，就會是獲勝的一方，「重點是我們贏得了冠軍，因此每個人都是贏家。」

卡森斯前一次奪冠是在2016年里約奧運，這次加盟雲豹首季捧起金盃，談到下一季是否續披雲豹戰袍，還沉浸於奪冠喜悅的卡森斯並未給答案，他強調，現在腦海裡只有冠軍，只想好好慶祝喝一杯，其他事情等之後再說。

雲豹總教練查爾斯（Charles Dube-Brais）季中接下兵符，就率隊高舉金盃，他坦言，這是首次在季中接手球隊，由於未參與季前訓練，加上還要整合球隊，因此很不容易。

查爾斯表示，感謝球隊營運長顏行書打造好的團隊，加上卡森斯加入後讓球隊變得更好，「這邊有很多很好的球員與團隊，球員不斷進步，並在最後14場比賽（含例行賽和季後賽）贏了13場，因此贏得總冠軍是實至名歸。」

另外，雲豹奪得隊史首冠後，執行長張建偉賽後當場宣布，發放獎金新台幣700萬元、贊助商也加碼30萬元，慰勞球隊整年來的辛勞。（編輯：李亨山）1130601

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