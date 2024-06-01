古林睿煬單局掉4分 林岳平：不差但仍有細節需進步

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（中央社記者陳容琛新北1日電）在超過10支美、日職球隊的球探到場關注下，統一獅王牌古林睿煬主投5局失4分，靠隊友打擊相挺以5比4勝富邦悍將，總教練林岳平認為，其實投得並不差，只是有些細節需再進步。

去年在亞洲職棒冠軍爭霸賽技驚四座，古林睿煬最快本季結束後就能行使海外自由球員權利，也成為許多球隊鎖定目標，尤其今天掛帥迎戰富邦悍將，吸引超過10支美、日職球隊球探到場，其中日職包含樂天金鷲、讀賣巨人、千葉羅德及軟銀鷹等隊。

開賽連續解決7名打者後，古林睿煬在3局下被董子恩扛出左外野陽春砲，也突然陷入亂流，接連被敲出安打，導致單局失掉4分，所幸接下來即時回穩，沒有再失分，最後他主投5局失4分，另飆出6次三振，防禦率上漲至2.28，並靠著隊友火力支援逃過敗投。

獅隊總教練林岳平表示，古林睿煬在順的情況下挨轟，後面2個打席比較不理想，因此自己立刻叫暫停，提點他不要投得太開，節奏不對就趕快切換成其他的節奏，「其實今天投的並不差，只是怎麼在比賽中切換，我認為這是他需要學習的地方。」

古林睿煬則自評，可能被全壘打後比較急躁，才讓對手攻勢都集中在一起，「餅總有說如果我在不穩的狀況，還是要讓他們打者出棒，由球隊守備幫忙。」

本季是力拚旅外的關鍵年，古林睿煬透露，知道每次先發都有球探關注，因此還是專注把該做的東西做好，「今年狀況沒有這麼好，比較不穩定，所以就趕快修正。」（編輯：龍柏安）1130601