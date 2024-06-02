龍隊10戰僅2勝 高須洋介勉球員設定目標努力變好

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）中職味全龍隊近10戰只贏2場、得分效率不佳，今天賽前教練團職務調整，改任首席教練的高須洋介表示，這不僅是心態問題，在職棒環境應該設定目標，想辦法成為更好的選手。

去年中職冠軍隊伍味全龍隊近期戰績並不理想，今天賽前10場比賽僅拿下2勝、近期3連敗，賽前也有教練團職務調整，高須洋介改任首席教練、張建銘為打擊教練，郭勝安回到投手教練職務，黃亦志任牛棚教練。

談起球隊近期打擊狀況，高須洋介表示，球隊可以創造得分機會，但就差最後那支安打，也提到龍隊是守備優於打擊的球隊，如果投手沒辦法壓低失分，想要拿下勝利就會比較困難。

高須洋介提到，得分機會缺適時一擊，這樣的狀況在職棒環境隨時有可能發生，現在就是等待某一次機會可以有一支關鍵安打，帶領球隊開啟大量得分機會的時機，至於什麼時候發生，就需要大家努力。

龍隊總教練葉君璋賽前提到，龍隊無論教練團、球員都算年輕，還有很大的成長空間，希望借重高須洋介的經驗幫助球隊成長，所以才會做出教練團職務調整。

高須洋介表示，身為職棒球員本來就有可以成長的空間，思考該做什麼、能做什麼，才能在比賽中展現出最好的一面。他也提到拿下總冠軍已是去年的事情，職棒球員應該把目標放在未來，每年設定不同的目標，努力成為更好的選手。（編輯：張雅淨）1130602