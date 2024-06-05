中信兄弟主題日邀泫雅開唱 8月登大巨蛋成首名韓國歌手

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）中職中信兄弟隊今天宣布將在8月3日及8月4日於台北大巨蛋主場舉辦「K歌主題日」，重磅邀請到韓國巨星泫雅於3日擔任演唱嘉賓，將是首名登上台北大巨蛋演唱的韓國歌手。

中信兄弟球團表示，繼4月開幕主題週在大巨蛋邀請頑童MJ116以及Energy後，成功的音響設備與現場氛圍不僅引起娛樂圈業界討論，也因此得到韓國眾多藝人關注，願意特別來台演出。

這次在中信兄弟極力邀請下，泫雅同意加入球團下半季最受矚目的「K歌主題日」擔任演唱嘉賓，這也將創下球團主題日邀請最高等級的韓國藝人，且成為首名登上台北大巨蛋演唱表演的韓國巨星。

被網友封為「表演女王」的泫雅舞台魅力十足，出道17年仍是不少人心中的女神，在歌壇擁有多首代表作，包括2011年推出的Bubble Pop!是首名韓國女歌手瀏覽量破億的MV，並在2012年參與韓國歌手PSY的「江南Style」音樂影片演出。

球團表示，泫雅是繼2022年來台演唱後，睽違1年半再度來台演出，將讓球迷與粉絲掀起轟動。中信兄弟球團指出，將於日後公布更多有關「K歌主題日」相關活動及購票資訊詳情。（編輯：張雅淨）1130605