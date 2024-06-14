兄弟台北大巨蛋主場票房開紅盤 15日接近3萬人

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（中央社記者楊啟芳台北14日電）中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊今天起連3天在台北大巨蛋辦主場賽事，明天、16日有「阪神甲子園球場日」。兄弟領隊劉志威表示，明天大巨蛋票房已接近3萬人，僅剩零星座位。

兄弟晚間在大巨蛋迎戰樂天桃猿隊，雖是非假日的週五，仍吸引1萬6103人進場，加上之後2天交手統一7-ELEVEn獅隊，是兄弟本季第2個系列戰在大巨蛋擔任主場球隊，上一次開幕週4月4日吸引2萬5942人進場。

「阪神甲子園球場日」兄弟分別邀「平成鐵人」金本知憲、「筋肉超人」糸井嘉男開球。

劉志威表示，大巨蛋有一定比例是現場買票，「努力看看可以到什麼程度。」由於開放到3萬人有不同程序要走，還有球迷捷運補貼新台幣20元，「這些事情已經先準備好」，畢竟有這機會，球迷也捧場。

兄弟下一次在大巨蛋擔任主場球隊是下半季8月2日到4日，8月3日邀韓國歌手泫雅擔任歌唱嘉賓。

兄弟大巨蛋開幕週時設置的燈光、音響設備受好評，劉志威說，4月主場是邀請到泫雅關鍵之一，加強雙方信賴度，開幕戰後確認合作。

此外，劉志威表示，8月「K歌主題日」會提供不同座位方案，泫雅訪台會有類似搖滾席設置，服務不同需求球迷，「這幾次也讓我們增加信心」，只要提供好服務，價錢非絕對因素。（編輯：李明宗）1130614