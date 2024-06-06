從NBA換跑道有成 巴丁格代表美國征戰奧運沙灘排球

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社鳳凰城5日綜合外電報導）曾在美國職籃NBA征戰7個球季的巴丁格即將遠征今夏登場的巴黎奧運，不過他並不是入選球星如林的美國男籃隊，而是要參加沙灘排球項目，將成為史上唯一打過NBA正式比賽與奧運沙灘排球的選手。

綜合美聯社、「今日美國」（USA Today）與美國國家廣播公司（NBC）報導，巴丁格（Chase Budinger）來自加州，身高6呎7吋（約200公分），2009年曾幫助亞利桑那大學（University of Arizona）晉級全美大學體育聯盟（NCAA）「甜蜜16強」（Sweet 16）。

隨後他征戰NBA共7個球季，先後效力休士頓火箭隊、明尼蘇達灰狼隊、印第安那溜馬隊與鳳凰城太陽隊。

如今他與伊凡斯（Miles Evans）聯手取得巴黎奧運沙灘排球參賽資格，這對雙人組目前全球排名第13，在美國排名第2，僅次於全球排名第5的隊友帕坦（Miles Partain）與貝內許（Andy Benesh）。

巴丁格是在2009年的NBA選秀會第2輪被底特律活塞隊相中，但當晚隨即被交易至火箭。效力火箭3季期間可說是他的生涯表現較佳的階段，之後被交易至灰狼，也曾效力溜馬與太陽，並於2016年打完NBA生涯最後一場比賽。

總計7個球季他共出賽407場，場均7.9分、3籃板與1.2助攻。

巴丁格與排球結緣可溯及至高中時期，他曾是加州拉科斯塔峽谷高中（La Costa Canyon High School）排球隊主將，帶領校隊贏得3屆州際冠軍，並獲選「排球雜誌」（Volleyball Magazine）的「年度全國最佳高中球員」（National High School Player of the Year）。

2019年他告訴「印第安納波利斯明星報」（Indianapolis Star）：「向來的規劃就是打不了籃球就打沙灘排球。」

現年36歲的巴丁格自2018年起轉戰職業沙灘排球AVP巡迴賽。去年開始與現年34歲的伊凡斯搭配前，他曾嘗試5個不同的搭檔。取得奧運參賽資格後，巴丁格將成為首個打過NBA正式比賽與奧運沙灘排球的選手。

此前艾瑞克森（Keith Erickson）曾於1964年獲選美國男子排球代表隊，之後加入NBA共12個球季，1972年效力洛杉磯湖人隊期間贏得總冠軍戒指。（譯者：曹宇帆/核稿：徐崇哲）1130606