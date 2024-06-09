李灝宇2A本季第10轟出爐 鄭宗哲敲3安勝利打點

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）旅美老虎隊野手李灝宇2A出賽維持手感，單場2安、個人本季第10轟出爐，貢獻2分打點；海盜隊2A野手鄭宗哲單場敲3安包括2支二壘打，延長賽敲出致勝安、為勝利打點。

美國職棒小聯盟2A底特律老虎隊今天與多倫多藍鳥隊交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打2棒、守二壘，李灝宇1局下1人出局後敲出中外野方向安打，靠著捕逸上到二壘、盜壘成功上到三壘，靠著隊友開轟跑回分數。

李灝宇2局下敲出一壘方向飛球出局，4局下敲出右外野方向飛球出局，6局下球隊7比5領先、1人出局壘上有人時，李灝宇開轟、2分砲幫助球隊拉開領先差距，8局下選到保送上壘。

李灝宇今天總計4打數敲出2支安打，個人本季第10轟出爐，選到1次保送，貢獻2分打點，跑出個人本季第6次盜壘成功，賽後打擊率2成79；老虎隊終場以10比5搶勝。

匹茲堡海盜隊2A今天與舊金山巨人隊2A交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打1棒、守二壘，鄭宗哲1局上敲出右外野方向二壘打，靠著失誤直奔三壘，再靠著野手選擇跑回球隊第1分，2局上2人出局後再敲出二壘打，但隊友沒能延續攻勢。

鄭宗哲5局上、7局上打擊機會都吞下三振，兩隊9局打完3比3平手，延長賽10局上鄭宗哲敲出右外野方向安打、送回球隊致勝分，海盜隊終場就以4比3搶勝。

鄭宗哲今天總計5打數敲出3支安打，包括2支二壘打，吞下2次三振，有1分打點、為勝利打點，賽後打擊率2成30。（編輯：張雅淨）1130609