陳柏毓小聯盟2A先發8局飆9K 個人本季首勝開張

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）旅美匹茲堡海盜隊投手陳柏毓今天2A出賽，先發投8局挨1轟，但飆出9次三振僅失1分，優質先發奪下個人本季首勝，鄭宗哲今天打擊熄火，單場5打數吞下3次三振，海盜3比1擊敗巨人。

美國職棒小聯盟2A海盜隊今天和舊金山巨人隊交手，海盜隊派出台灣投手陳柏毓先發，陳柏毓今天前5局沒有失分，6局下2人出局後被敲出陽春砲，但接著三振抓到該局第3個出局數、沒有擴大失分危機。

陳柏毓7局下也有遇到危機，2人出局後接連被敲出2支安打、攻佔得點圈，但接著讓打者敲出左外野方向飛球出局、沒有失分，8局下3個出局數都是讓打者敲出滾地球出局，完成投球任務。

陳柏毓今天總計用87球投8局，被敲出4支安打，包括1發全壘打，投出9次三振、1次保送，失掉1分責失分，本季第11場出賽、首勝終於開張，賽後防禦率4.56。

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海盜隊台灣野手鄭宗哲今天先發打1棒、守游擊，今天1局上吞下三振，3局上敲出游擊方向飛球出局，5局上敲出左外野方向平飛球出局，7局上吞下三振，9局上吞下單場第3K，今天5打數沒有敲出安打，吞下3次三振，賽後打擊率2成19。

海盜隊今天3局上靠著失誤、保送、安打先馳得點，6局上單局2支安打再搶1分，8局上2人出局後靠著安打、接連3次四壞保送多擠回1分保險分，順利拿下比賽勝利。（編輯：黃世雅）1130608