劉致榮2A優質先發奪首勝 李灝宇敲2安

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）旅美波士頓紅襪隊投手劉致榮今天2A先發登板，投6局挨轟共失2分、飆出9次三振，奪下個人本季2A首勝；老虎隊2A野手李灝宇打擊有表現，今天單場敲出2安安打。

美國職棒小聯盟2A賽事紅襪隊今天與克里夫蘭守護者隊交手，紅襪隊派出台灣投手劉致榮先發，劉致榮前5局沒有失分，6局上有狀況，先保送首名打者，1人出局後被敲出全壘打失掉2分，接著連飆2次三振、沒有擴大失分危機。

劉致榮今天總計用78球投6局，僅被敲出3支安打，投出9次三振、3次四壞保送，失掉2分責失分，奪下個人本季2A首勝，賽後防禦率4.24，劉致榮本季在新人聯盟也有1勝紀錄。紅襪隊終場以4比2搶勝。

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底特律老虎隊2A今天與多倫多藍鳥隊交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打3棒、守二壘，李灝宇今天1局下選到四壞保送，4局下敲出游擊方向滾地球出局，6局下敲出右外野方向安打，9局下再敲出三壘方向安打。

李灝宇今天總計3打數敲出2支安打，選到1次保送上壘，賽後打擊率2成75；老虎隊今天打線受制，團隊雖敲出6支安打、比藍鳥隊多1支，但得分效率不佳，終場以1比4吞敗。（編輯：陳政偉）1130608