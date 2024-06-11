李政隆中繼好投奪勝 華南青少棒高雄敗部續命

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（中央社記者謝靜雯桃園11日電）華南金控盃青少棒賽高雄今天敗部與澎湖交手，李政隆中繼3.1局無失分、替球隊守住局面，率隊以6比3搶勝、敗部續命；高雄市團隊安打不多，總教練林讚新表示尚在適應球棒。

113年華南金控盃全國青少棒賽高雄市隊今天與澎湖縣隊在青埔棒球場交手，兩隊1局各拿1分，高雄市隊3局下靠著接連保送、盜壘、暴投、野手選擇跑回超前分，4局下再靠著蔡易晉適時安打再添1分。

高雄市隊6局下攻勢再起，莊子濬率先敲出安打，靠著失誤、接連暴投跑回分數，再靠著保送、盜壘、蘇子進二壘打，一棒再添2分保險分。

高雄市隊投手楊承恩先發投2.2局失掉1分非責失分，李政隆中繼投3.1局僅被敲出1支安打，投出3次三振、無失分，林克剛、張丞沅依序登板，林克剛7局上失掉2分，張丞沅及時止血、替球隊守住勝利，李政隆為勝投。

高雄市隊總教練林讚新表示，這2場比賽打線發揮都不是很理想，今年國內選拔賽球棒有新規定，使用彈性係數比較低、重量比較重的球棒，球員還在適應中，要大量得分比較不容易，顯得投手更為重要。

李政隆球速雖然不快，但林讚新稱讚他投球表現中規中矩，可以吃比較多的投球局數，控球精準是優勢，今天曲球運用的效果好。

目前國二的李政隆可投可打，但近期投球出賽比較多，他也比較喜歡投球，除了直球外還有曲球、滑球，加入聯隊拚選拔賽感受到隊友都很強，競爭求進步，偶像是日籍美職好手大谷翔平。（編輯：張雅淨）1130611