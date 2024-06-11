日本B1聯盟找上阿巴西 特攻不匹配報價給予祝福

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（中央社記者黎建忠台北11日電）T1新北中信特攻主力後衛阿巴西確定行使合約中的旅外條款權利，球團今天發聲明指出，不會匹配國外球團報價，支持阿巴西到更高層級的籃球舞台挑戰。

T1職業籃球聯盟新北中信特攻在成立時，就和阿巴西簽訂「3+2」的複數年合約，也就是前3年合約屆滿後，後2年合約包含「旅外條款」。

阿巴西在今年球季結束後，日本B1聯盟的球隊找上門，也開出相當誘人的價碼，而中信球團在收到國外球團報價後，經多方考量後決定不匹配，因此祝福阿巴西有更好的發展。

阿巴西於T1首年即效力於特攻，首季即獲選為年度最佳新人；第2季與「魔獸」霍華德（Dwight Howard）的交手，單場狂轟51分成為全場焦點，並於季後賽幫助球隊抱回首座冠軍金盃。

今年賽季阿巴西出賽24場，出賽時間40分鐘、平均每場得分22.5分，皆為生涯新高，本賽季也入圍年度最有價值球員，將於明天出席的T1年度頒獎典禮。

特攻球團非常感謝阿巴西這3年間為球隊的付出與貢獻，不僅場上的拚戰精神與優異表現，場外參與公益活動也不遺餘力。（編輯：吳協昌）1130611