台北競技獲冠名贊助 盼培養更多優秀足球員

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）台北競技俱樂部獲得陽信銀行贊助，總教練陳信安今天表示，未來除了在台灣企業甲級足球聯賽持續爭取佳績外，也會持續發展各級青訓與女足，希望為台灣培養更多優秀足球員。

台北競技俱樂部（AC Taipei）在前中華民國足球協會理事長邱義仁牽線下，獲得陽信銀行冠名贊助，今天召開記者會宣布，未來俱樂部名稱將正式改為「陽信台北競技俱樂部」，並在球衣胸前印上陽信銀行的字樣。

陽信台北競技俱樂部總教練陳信安接受媒體聯訪時表示，俱樂部擁有10支球隊，近年來在青訓、企業甲級舞台上投注相當多資源，在獲得企業冠名贊助後，未來將更有力量為台灣在地足球努力，為台灣培養更多優秀足球員。

陳信安指出，在獲得更多資源，就能引進更多外籍教練，不僅可帶來更多訓練的資訊，還可以與國外俱樂部有更多連結，有助於培育球員，對未來台灣足球發展將帶來正面影響。

台北競技俱樂部2021年取得乙級聯賽冠軍、升上企甲後，2022年在企甲賽場以第6名的成績保級成功，更在2023年達成賽季前4名的目標。

台北競技本季繼續以前4為目標，談到未來是否挑戰衝擊台鋼霸業，陳信安並未正面回覆僅說，今年各隊實力差不多，誰輸誰贏還不一定。（編輯：陳政偉）1130613