詹皓晴確定搭檔人選 詹家姊妹有望連3屆奧運攜手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北13日電）在台灣網球名將謝淑薇確定與20歲小將曹家宜出征巴黎奧運女雙後，詹皓晴今天也向中華民國網球協會提出姊姊詹詠然作為搭檔，2人有望靠綜合排名取得奧運資格，挑戰連3屆攜手站上五環殿堂。

巴黎奧運網球雙打項目，男、女雙打各32籤，各國在每個項目最多派2組參賽，並依據6月10日法國網球公開賽結束後當週最新世界排名，其中雙打世界排名前10的球員，可以指定同個國家另一名單打或雙打世界排名前300的球員共組搭檔。

目前女雙世界高居第2的謝淑薇，確定取得巴黎奧運參賽席次，而她昨天也向網協提報，挑選世界排名第153名的小將曹家宜作為搭檔。

至於世界排名第28名的詹皓晴，同樣有機會透過綜合排名取得奧運門票，但她未選擇近期有搭檔紀錄的吳芳嫺，而是與姊姊詹詠然再度合拍。

網協秘書長王凌華接受中央社記者訪問時表示，明天將召開選訓會議討論，之後會將名單提報國訓中心，並透過中華奧會向國際網球總會（ITF）提交名單。

不過，詹詠然自去年10月中過後就因身體因素，未有出賽紀錄，目前是使用傷後保護排名，若姊妹倆成行，這將是她們連3屆攜手出征奧運，過去2屆參賽分別在8強、首輪遭到淘汰。

除女雙外，王凌華表示，男子選手部分，將提報目前台灣單打前3名選手，分別為許育修、曾俊欣和吳東霖，至於男雙則將報名何承叡與許育修，儘管評估取得奧運資格機會不大，但仍須視其他國家狀況而定。（編輯：陳仁華）1130613