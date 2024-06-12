謝淑薇巴黎奧運攜手曹家宜 拚隊史首面奧運獎牌

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（中央社記者陳容琛台北12日電）已經確定取得巴黎奧運網球女雙參賽門票，台灣好手謝淑薇今天確定將與年僅20歲的小將曹家宜搭檔，攜手力拚台灣網球隊史首面奧運獎牌。

2024巴黎奧運網球項目將在法國網球公開賽主球場羅蘭蓋洛斯球場（Stade Roland-Garros）舉行，其中男、女雙打共32籤，依照6月10日法網結束後當週最新世界排名選取資格，根規定，雙打世界排名前10的球員，可以指定同個國家另一名單打或雙打世界排名前300的球員共組搭檔。

目前暫居女雙世界排名第2名的謝淑薇，已確定摘下巴黎奧運女雙參賽門票，至於符合資格的搭檔人選共有9名球員，今天確定由女雙世界排名第153名、年僅20歲的小將曹家宜出線。

中華民國網球協會秘書長王凌華接受中央社採訪時證實，謝淑薇團隊於今天下午提出搭檔人選為曹家宜，協會絕對站在尊重的立場，並預計於6月14日召開選訓會議，再回報給國家運動訓練中心、中華奧林匹克委員會。

由於每個國家的男雙、女雙最多可以有2組、4名選手參賽，因此王凌華強調將報名滿額人選，並評估女雙世界排名第28名的詹皓晴，同樣有機會站上五環殿堂，所以今天也同步詢問她想合拍的搭檔。（編輯：龍柏安）1130612