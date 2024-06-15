杉谷拳士到訪悍將主場 盼台灣棒球魅力傳到日本

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（中央社記者楊啟芳新北15日電）中職富邦悍將今天邀請日職火腿隊人氣OB球星杉谷拳士到新莊棒球場，台日2支職棒球團進行合作，杉谷拳士表示，希望可以成為台日棒球的橋梁，並將台灣棒球魅力傳到日本去。

悍將於今天、明天舉辦「わくわく日本祭」主題日，今天邀請杉谷拳士到場進行活動及擔任開球嘉賓，另外太平洋聯盟海外傳播媒體版權事業處經理高木隆也到場。

富邦悍將總經理陳昭如表示，悍將成軍以來就與火腿隊保持非常好的關係，這2年在行銷上面有很多意見交流，且去年球季結束後高國輝、丘昌榮等教練也去參加火腿隊秋訓，進而促成今年的合作。

陳昭如也提到，「火腿新球場是非常棒的球場，不管是球場本身設計，還是結合在地旅遊、觀光，即使沒有球賽也創造萬人造訪，是大家的榜樣。」

杉谷拳士今天在記者會上用中文直喊，「最愛小籠包！」他表示，自己從職業選手引退之後還是有從事棒球相關工作，這次以太平洋聯盟大使身分來到台灣，希望能搭起台日的橋梁。杉谷拳士也提到，今天開球儀式結束後也會留在球場實際觀看比賽，希望能利用社群把台灣棒球的魅力傳到日本去。

昨天杉谷拳士就在新莊棒球場看比賽，還被捕捉到高舉Fubon Angels成員Jessy的應援毛巾。杉谷拳士笑說，「我舉著女孩毛巾不是只單純觀看女孩表演，因為台日女孩表演內容不太一樣，是很好學習的時間。」不過最後杉谷拳士也強調，「很喜歡Jessy。」

杉谷拳士昨天已經到台北的日僑學校開棒球小教室，他也透露，明天會在新莊棒球場為在地少棒隊進行棒球教室，「希望可以親身體驗台灣喜歡棒球的熱情。」明天棒球教室的教練團組成，除了杉谷拳士、悍將日籍教練稻田直人之外，高國輝也會特別北上。（編輯：陳政偉）1130615