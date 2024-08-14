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EASL新賽季增至10隊 台職籃由國王、領航猿參賽

2024/8/14 10:39
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（中央社記者黃巧雯台北14日電）東亞超級聯賽（EASL）今天宣布新賽季在加入香港東方和澳門黑熊後，將擴增至10隊，台灣職籃除P.LEAGUE+聯盟亞軍桃園璞園領航猿外，奪冠後轉戰TPBL的新北國王也將參戰。

EASL發布新聞稿表示，香港東方和澳門黑熊將在2024-2025賽季與來自台灣、日本、韓國、菲律賓的最強球隊爭奪冠軍，隊伍數將從原本8隊增至10隊，並將在未來幾週揭曉賽程。

上季奪得PLG亞軍的領航猿早已確定擁有EASL參賽權，至於PLG奪冠後加入台灣職業籃球大聯盟（TPBL）的新北國王，參賽資格也隨著EASL公布參賽陣容而底定。

10支球隊將分成2組，領航猿被分到A組，同組對手包括日本B聯盟冠軍廣島蜻蜓、韓國KBL聯盟亞軍水原音速彈、菲律賓PBA聯盟委員盃冠軍生力啤酒人以及香港東方。

至於B組新北國王，將與日本B聯盟亞軍琉球黃金國王、韓國KBL冠軍釜山宙斯盾、PBA菲律賓盃冠軍馬尼拉電器以及澳門黑熊一較高下。（編輯：張雅淨）1130814

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