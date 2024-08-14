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江少慶第3度二軍登板 先發6局好投飆速152公里

2024/8/14 19:02
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（中央社記者楊啟芳台北14日電）中華職棒富邦悍將王牌投手江少慶今天第3度在二軍出賽，且局數已經拉到超過5局，總計投6局僅掉1分非責失分，飆出7次三振，最快球速來到152公里，離歸隊愈來愈近。

江少慶因右手肘內側韌帶損傷，去年球季結束後動手術，本來預計今年4月可以開始投復健賽，但他的傷勢狀況反覆。直到6月江少慶開始進牛棚練投，7月30日進行Live BP（實戰投打練習），並於2日首度開始在二軍登板。

富邦悍將二軍今天對上樂天桃猿隊二軍的賽事，江少慶第3度登板，1局下演出3上3下，2局下被陳佳樂敲出一壘安打後，因右外野手失誤面臨三壘有人，之後再被藍震威敲安打掉1分。之後江少慶沒再掉分，且在第5至第6局演出6上6下。

總計江少慶用67局投6局，被敲5支安打，沒有投出保送，飆出7次三振，失1分非責失分，單場最快球速達152公里，目前在二軍投3場、12局，都沒有責失分。最終悍將二軍以6比3奪勝，江少慶拿下勝投。

此外，日前因出入德州撲克爭議場所而被禁賽7場的曾峻岳，今天也在二軍出賽，中繼投1局，投出保送後飆出3次三振，沒有失分。（編輯：龍柏安）1130814

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