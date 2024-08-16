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曾峻岳18日禁賽期滿將歸隊 江少慶最快下週回一軍

2024/8/16 17:21（8/16 18:01 更新）
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中華職棒富邦悍將隊投手江少慶（圖）在2023年球季結束後動手肘手術，目前已在二軍登板3場，16日也有隨隊一軍。悍將總教練陳金鋒表示，江少慶狀況愈來愈好，有機會在近期回歸一軍。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年8月16日
中華職棒富邦悍將隊投手江少慶（圖）在2023年球季結束後動手肘手術，目前已在二軍登板3場，16日也有隨隊一軍。悍將總教練陳金鋒表示，江少慶狀況愈來愈好，有機會在近期回歸一軍。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年8月16日
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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中職富邦悍將曾峻岳日前因出入德州撲克場所被聯盟禁賽，最快18日回歸一軍，總教練陳金鋒表示，到時曾峻岳就會歸隊；另外，近期在二軍繳出好投的江少慶，則是下週可望回歸。

悍將主力牛棚投手曾峻岳6日被爆料休假期間出入德州撲克爭議場所，被球團重罰新台幣48萬元，7日聯盟公告禁賽7場、罰款7萬元。曾峻岳的禁賽明天就是最後一場，最快18日可回歸一軍。悍將總教練陳金鋒今天說：「他時間到了就會回來，持續有在（二軍）比賽。」

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另外，去年動手肘手術的悍將王牌投手江少慶，14日於二軍第3度登板，總計投6局僅掉1分非責失分，飆出7次三振，最快球速152公里。陳金鋒表示，江少慶的狀況愈來愈好，下星期看狀況有機會回歸一軍輪值。

悍將今天宣布簽下新洋投班恩（Ben Braymer），目前已抵達台灣，今天去醫院體檢，預計近期就可以加入球隊練球。陳金鋒指出，班恩接下來會先去二軍比賽，他在來台灣前一直有在墨西哥聯盟比賽，在「831洋將大限」來得及做出5取4的決定。（編輯：龍柏安）1130816

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