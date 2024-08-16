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日本女排隊長古賀紗理那退休 老公同台獻祝福

2024/8/16 18:29
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（中央社東京16日綜合外電報導）日本國家女子排球隊長古賀紗理那今天在東京都召開退休記者會，宣告結束9年的職業排球選手生涯。她的老公是日本國家男排選手西田有志，也到場支持。

日媒Sponichi Annex報導，古賀今天身著灰色系的長袖襯衫與長褲出席記者會，儘管一開始就說「心情頗緊張」，不過整場記者會始終保持著笑容。

她表示：「我決定以2024年8月3日的巴黎奧運賽事（日本女排在本屆奧運最後一場比賽），替我9年的職業排球選手生涯劃下句點。」她回憶：「東京奧運結束後，我決定擔任征戰巴黎奧運的隊長，並決心在巴黎奧運結束後退休。」

古賀的老公西田有志今天也現身記者會現場。他們夫婦倆2022年結婚之後因為效力的球隊不同，一直沒住在一起，古賀表示未來「想要照顧先生」。

古賀今天也謝謝西田的支持說道：「我的個性是有什麼事情就馬上脫口而出，不論是不開心的事，還是開心的事，我都會說給他聽，他應該對此覺得很辛苦吧。」

古賀接著說：「他（西田）在我困難的時候，總是支持著我，因此我很感謝他。未來我要努力照顧他。」

而西田聽到這些話時，臉上也露出笑容，並在記者會最後應古賀的要求，到台上合影留念。

西田也向古賀說：「度過長年的選手生涯，辛苦妳了，希望我們能繼續建立美好的家庭。辛苦了。」

28歲的古賀在巴黎奧運前的7月9日，透過社群媒體Instagram（IG）上傳自己的親筆信，向外界宣告會在巴黎奧運全力以赴後，結束選手生涯。（譯者：楊惟敬/核稿：陳正健）1130816

#Sponichi Annex
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#東京奧運
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