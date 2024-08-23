嘉縣永慶高中生王聖賓 世界跳繩錦標賽奪個人冠軍

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（中央社記者黃國芳嘉義縣23日電）嘉義縣永慶高中學生王聖賓記取7月亞洲跳繩錦標賽教訓，精進技巧，日前在泰國曼谷的2024世界跳繩錦標賽中，勇奪個人花式賽冠軍及雙人二迴旋接力季軍，師生與有榮焉。

永慶高中校長郭春松今天告訴中央社記者，王聖賓是AI科技特色班高三學生，因迷上跳繩的多元變化技巧，不斷自我突破，且持續參加國內外競賽，與各國跳繩好手切磋。

郭春松指出，王聖賓今年7月間前往日本參加亞洲跳繩錦標賽，僅獲得團體賽第3名，個人賽在預賽就被淘汰。王聖賓了解是技巧和心態上的不足，因此準備8月中旬在泰國曼谷舉行的2024世界跳繩錦標賽，就以更高的技巧標準練習，還不斷反覆觀看亞洲賽的比賽影片，從中改進缺失。

郭春松表示，王聖賓最終在世界跳繩錦標賽中勇奪個人花式賽的冠軍及雙人二迴旋接力季軍，其不放棄希望，努力訓練的精神，令人感動。

王聖賓說，「每次失敗的經驗都是進步的最佳機會，自己不會因為一次失敗就放棄，而是更加努力提升能力。利用這樣的心態一路陪伴，走過了世界賽的每一關」。

郭春松說，王聖賓在世界跳繩錦標賽勇奪個人花式賽冠軍，不僅是個人的榮耀，更是永慶高中推展體育運動成果的體現。全校師生都為王聖賓的成功感到驕傲。（編輯：謝雅竹）1130823