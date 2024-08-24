本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美前駐聯大使海利：中國綁架2758號決議 美應要求聯合國開聽證會
首頁 / 運動

日本U18代表隊名單出爐 甲子園冠軍左投等入選

2024/8/24 14:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京24日綜合外電報導）今年9月2日到8日將在台灣舉行的第13屆亞洲U18青棒錦標賽，日本高校野球連盟宣布日本代表隊18人名單，包括今年勇奪夏季甲子園冠軍的京都國際中學高校王牌左投等人。

日本電視台（Nippon TV）及朝日新聞報導，日本U18代表隊名單包括今年勇奪日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）冠軍的京都國際王牌左投中崎琉生，及亞軍關東第一高校的投手坂井遼與捕手熊谷俊乃介。

另外還有堅持使用木棒仍在高中生涯總計敲出64支全壘打的早稻田實業學校打者宇野真仁朗，及大阪桐蔭高校強打德丸快晴等人。監督由小倉全由擔任。

中崎琉生在今年夏季甲子園共登板先發4場比賽，其中完投2場，總計投了31局、被敲26安丟5分，共投出33次三振。

令人印象深刻的是中崎在冠軍戰主投9局無失分，京都國際後來在採用突破僵局制的10局以2比1力克關東第一奪隊史首冠。

另外，在夏季甲子園以投打「二刀流」表現活躍的鶴岡東高校櫻井椿稀也獲選，是日本東北地方唯一入選U18的選手。

日本U18名單如下：

投手部分：鶴岡東3年級櫻井椿稀、關東第一3年級坂井遼、東海大學附屬相模高校3年級藤田琉生、京都國際3年級中崎琉生、報德學園高校3年級今朝丸裕喜、報德學園3年級間木步、廣陵高校3年級高尾響，及興南高校3年級田崎颯士。

捕手部分：高崎健康福祉大學高崎高校3年級箱山遙人和關東第一3年級熊谷俊乃介。

內野手部分：健大高崎3年級高山裕次郎、花咲德榮高校3年級石塚裕惺、早稻田實3年級宇野真仁朗、智辯學園和歌山高校3年級花田悠月，及明德義塾高校3年級山畑真南斗。

外野手部分：大阪桐蔭3年級德丸快晴、大阪桐蔭3年級境亮陽，及廣陵高校3年級濱本遙大。（譯者：黃名璽）1130824

坂井遼
夏季甲子園4強2場逆轉秀 關東第一與京都國際爭冠
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：