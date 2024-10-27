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39歲詹姆斯本季首度大三元 NBA湖人末節逆轉勝國王

2024/10/27 15:09
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（中央社記者黎建忠台北27日電）美國職籃NBA洛杉磯湖人今天靠著39歲詹姆斯攻下32分、14籃板、10助攻的大三元成績單，並率隊在第4節拉出21比0攻勢，終場就以131比127逆轉擊敗沙加緬度國王，獲開季3連勝。

今年總教練換成瑞迪克（J.J. Redick）的湖人，在新賽季打來改頭換面，今天儘管前3節結束，以87比94落後給國王，但第4節開打，湖人拉出一波21比0攻勢逆戰局。

在湖人這波不可思議的攻勢中，詹姆斯（LeBron James）個人貢獻16分，包括3記三分球，讓人幾乎忘記他到今年12月30日就要滿40歲。

詹姆斯再度以39歲又301天的年紀，刷新NBA史上最老單場30+分的大三元球員，而這還是接連背靠背出賽達成的。詹姆斯賽後接受主辦單位訪問時笑說：「昨晚睡得不錯，補充了足夠的營養，賽前也小睡了2次，隊友和球迷也給了我向前衝的動力。」

湖人雙星之一的戴維斯（Anthony Davis），今天再度攻下31分、9籃板，並在終場前37秒投進關鍵三分彈，幫助球隊從2分擴大到5分領先，等於提前宣告比賽勝利。

湖人前一次開季3連勝，已是2010-11球季的事，今天先發5人得分全上雙位數，除了詹姆斯、戴維斯外，八村壘攻下18分、9籃板、3助攻，同樣表現精彩。

完成開季主場3連戰後，接下來11天內，湖人將進行5場的客場之旅。（編輯：張雅淨）1131027

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