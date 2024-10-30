TPBL林書豪攻下全場最高26分 率國王逆轉夢想家

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（中央社記者陳容琛新北30日電）台裔籃球好手林書豪今天攻下全場最高26分，帶領新北國王克服最多12分落後，最終以88比81逆轉勝福爾摩沙夢想家，目前與高雄全家海神暫時並列TPBL台灣職業籃球大聯盟龍頭。

前役因背部不適缺陣的林書豪，今天對戰夢想家重返賽場，並以先發之姿上陣，不僅攻下全場最高26分，還外帶6籃板、6助攻，尤其在第4節的關鍵時刻展現球星價值，個人獨攬5分、2助攻，最後率領國王以7分之差取勝。

林書豪賽後接受媒體聯訪時表示，傷勢並無大礙，加上國王下一戰是11月10日前往夢想家主場踢館，中間有超過1週空檔，因此他提到目前專注養傷，「只要恢復完之後，基本上沒有什麼問題。」

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國王今年補進上季台灣職籃P. LEAGUE+年度洋將沃許本（Jason Washburn），讓戰力更上一層樓，甚至成為TPBL元年冠軍大熱門，不過林書豪認為，兩人目前搭配還沒達到最佳狀態，「場上沒有找到非常熟的感覺，但他常常在訓練結束找我，彼此聊聊怎麼配合得更好。」

此役挹注「雙10」21分、10籃板的沃許本則提到，與林書豪已認識超過10年，過去在美國職籃NBA也有合作經驗，「我們互動非常好，這段時間也不斷溝通、講話，期望能逐步建立我們之間的化學效應。」（編輯：龍柏安）1131030