本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

TPBL林書豪攻下全場最高26分 率國王逆轉夢想家

2024/10/30 22:48（10/30 23:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王隊30日晚間在主場迎戰福爾摩沙夢想家隊，國王當家球星林書豪（持球者）攻下全場最高26分，外帶6籃板、6助攻，終場成功助隊以88比81上演逆轉秀，把勝利留在主場。（TPBL提供）中央社記者陳容琛傳真 113年10月30日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王隊30日晚間在主場迎戰福爾摩沙夢想家隊，國王當家球星林書豪（持球者）攻下全場最高26分，外帶6籃板、6助攻，終場成功助隊以88比81上演逆轉秀，把勝利留在主場。（TPBL提供）中央社記者陳容琛傳真 113年10月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛新北30日電）台裔籃球好手林書豪今天攻下全場最高26分，帶領新北國王克服最多12分落後，最終以88比81逆轉勝福爾摩沙夢想家，目前與高雄全家海神暫時並列TPBL台灣職業籃球大聯盟龍頭。

前役因背部不適缺陣的林書豪，今天對戰夢想家重返賽場，並以先發之姿上陣，不僅攻下全場最高26分，還外帶6籃板、6助攻，尤其在第4節的關鍵時刻展現球星價值，個人獨攬5分、2助攻，最後率領國王以7分之差取勝。

林書豪賽後接受媒體聯訪時表示，傷勢並無大礙，加上國王下一戰是11月10日前往夢想家主場踢館，中間有超過1週空檔，因此他提到目前專注養傷，「只要恢復完之後，基本上沒有什麼問題。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國王今年補進上季台灣職籃P. LEAGUE+年度洋將沃許本（Jason Washburn），讓戰力更上一層樓，甚至成為TPBL元年冠軍大熱門，不過林書豪認為，兩人目前搭配還沒達到最佳狀態，「場上沒有找到非常熟的感覺，但他常常在訓練結束找我，彼此聊聊怎麼配合得更好。」

此役挹注「雙10」21分、10籃板的沃許本則提到，與林書豪已認識超過10年，過去在美國職籃NBA也有合作經驗，「我們互動非常好，這段時間也不斷溝通、講話，期望能逐步建立我們之間的化學效應。」（編輯：龍柏安）1131030

#林書豪
#夢想家
#沃許本
#TPBL
林書豪
幫忙分擔壓力 林書緯透露林書豪原想帶傷硬打TPBL林書豪因傷臨時缺陣 國王人手不足1分輸特攻
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：