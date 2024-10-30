TPBL馬建豪許願交換球衣 林書豪爽快答應

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（中央社記者陳容琛新北30日電）視新北國王球星林書豪為榜樣，福爾摩沙夢想家球星馬建豪今天與偶像正面交鋒，他在賽後更許下「交換球衣」願望，而林書豪得知後也爽快答應。

TPBL台灣職業籃球大聯盟夢想家今天在客場迎戰新北國王，雖然前3節打完握有7分領先，沒想到第4節卻遭到逆轉，尤其國王當家球星林書豪在關鍵時刻展現價值情況下，讓夢想家最後以81比88吞敗。

不過，本季選擇離開CBA（中國男子籃球職業聯賽）、返台加盟夢想家的馬建豪，今天繳出不錯表現，全場飆進3記三分球，貢獻13分、3籃板、2助攻，他在賽後接受媒體聯訪時提到，整體感覺還不錯，只是球隊在決勝節進攻不順、防守也沒有做好，「回去會再看影片，把一些細節做得更好」。

從小視林書豪為偶像的馬建豪，如今兩人在TPBL正面對決，為了證明自己的防守能力，馬建豪甚至主動請纓要對位林書豪，「我覺得從他身上學到一些東西，像是關鍵時刻處理球、切入找到隊友的時機等，也有幾球造成他的失誤，而且每守住一球，我就會表現地很開心」。

馬建豪提到，小學時剛好是「林來瘋」席捲全台的時候，當時身邊朋友都喜歡林書豪，進而影響自己踏上籃球這條路，因此馬建豪許願，希望之後有機會在賽後兩人「交換球衣」，而林書豪得知後也爽快答應：「可以，沒問題。」

林書豪稱讚，馬建豪今天打得非常好，不管是展現出的態度、求勝的慾望，「我覺得他才剛到新的球隊，肯定還沒達到最佳狀態，但他真的是非常好的球員。」（編輯：楊昭彥）1131030