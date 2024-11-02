TPBL戰神三分打鐵命中率18% 不敵攻城獅吞3連敗

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（中央社記者黎建忠台北2日電）TPBL台北台新戰神今天迎來新賽季主場首戰，沒想到全隊輪流打鐵，且團隊三分球出手多達44次，但命中率僅18%，最終以76比79落敗，在新聯盟開季3連敗。

在今天賽前，台北台新戰神及新竹御嵿攻城獅本季戰績同為0勝2敗，首節戰神完全找不到手感和準度，單節團隊僅投進2球，第1節結束就以11比31大幅落後。

結果第2節輪到攻城獅打鐵，同樣單節僅投進2球，另外還發生9次失誤，幸好戰神命中率同樣不佳，讓攻城獅半場仍以39比34的領先。

易籃後雙方進入焦土戰，儘管戰神在第3節尾聲一度追到61比61平手，但無奈幾個關鍵時刻三分球都沒進，最終就讓攻城獅帶走勝利，拿下新聯盟新賽季的第1勝。

至於主場作戰的戰神則是苦吞開季3連敗，和台啤永豐雲豹同為勝場都沒開胡的球隊，但雲豹本季僅出賽1場。

全場攻下17分、6助攻、4籃板、3抄截的高國豪，賽後接受轉播單位訪問時表示，前2場比賽都沒能拿到勝利，全隊氣氛確實有些低迷，今天這一勝也讓大家重新找回信心。

談到球隊第1、2節判若兩隊比賽內容，高國豪則是提到，「第2節球幾乎都沒有流動，全隊都在單打比較多，自然對手就比較好防守；中場過後，我就先從防守做起，進攻時下定決心一路切到底。」

戰神以後衛丁聖儒的16分表現最佳，團隊三分球44次出手比2分球出手數還要多2次，但命中率僅18%。（編輯：陳政偉）1131102