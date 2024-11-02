TPBL捷翼5記三分彈、轟28分 特攻逆轉勝海神

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（中央社記者黎建忠台北2日電）TPBL新北中信特攻今天在主場迎戰高雄全家海神，儘管上半場落後14分，但靠著洋將捷翼全場攻下28分，包括5記三分彈，終場就以107比97逆轉擊退海神，終止對手3連勝。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）中信特攻，今天首節還和高雄全家海神戰成26比26平手，不過第2節防守節奏大亂，被對手單節攻下33分，半場結束，特攻就以45比59落後。

易籃後輪到海神進攻當機，單節僅拿到10分，讓特攻在前3節結束，反以78比69逆轉超前。

終場前7分37秒，海神追到6分差，此時特攻先靠葛瑞飛（Bryan Griffin）2罰俱中後，接下來全看捷翼（James Eads）個人秀，他連續命中3記三分球，把全場球迷都打嗨，而特攻也靠著這一波11比2的攻勢奠定勝基。

賽後捷翼接受轉播單位訪問時表示，能拿下這場勝利覺得很棒，這是一場團隊的勝利，自己沒有特別做什麼調整，就是跟團隊一起練球、配合，然後在場上做好防守。

特攻除了替補出賽的捷翼拿了28分外，本土球員以施晉堯的10分表現最佳；海神同樣以洋將摩爾斯（Anthony Keith Morse）的23分最高，蘇文儒也繳出18分的驚豔數據。

特攻總教練李逸驊在賽後接受聯訪時表示，今天球隊在攻防兩端很容易恍神，中場休息時跟球員溝通，「球迷想要看到的是我們的拚戰精神，不是只有輸贏而已，所以下半場加強防守後，把我們轉換快攻的特色打出來。」（編輯：陳政偉）1131102