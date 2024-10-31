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NBA湖人不敵騎士 布朗尼首得分開張

2024/10/31 11:23
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（中央社記者黃巧雯台北31日電）NBA洛杉磯湖人今天出戰克里夫蘭騎士，詹姆斯父子首度回到家鄉出賽，大兒子布朗尼末節在比分拉開時在客場球迷歡呼聲中上場、得2分，NBA生涯首度得分，湖人最終以110比134落敗。

39歲湖人球星詹姆斯（LeBron James）出生於美國俄亥俄州亞克朗（Akron），NBA生涯從騎士起步，這也是大兒子布朗尼（Bronny James）的家鄉。

詹姆斯父子曾在8天前對戰明尼蘇達灰狼一役，完成父子同台的創舉，今天回到家鄉對戰騎士，外界都在期待同樣戲碼能否再度上演。

不過，騎士面對湖人，得分火力旺盛，首節就飆進8顆三分球，其中密契爾（Donovan Mitchell）就貢獻3顆，團隊首節就以42比23領先，次節更一度將分數拉開至20分。

雙方易籃後，湖人第3節在詹姆斯、戴維斯（Anthony Davis）追分下，雖曾將差距縮小至16分，而騎士的勒佛特（Caris LeVert）、密契爾繼續搶分，雙方再度回到20分差距。

騎士第4節開局就打出8比0攻勢，眼見無力追分，湖人也早早就換下詹姆斯等主力球員，讓比賽進入垃圾時間，而布朗尼在倒數5分16秒上場，並獲得滿場球迷歡呼聲，並在還剩2分03秒時跳投命中，除了NBA生涯首度得分，他在此役出賽5分鐘，另有2助攻、1抄截。

布朗尼展現鎮定的一面，也獲得詹姆斯讚揚，詹姆斯表示，看著布朗尼投進第一球，「他在離這裡不遠的地方長大，這對於他來說，是難以置信的時刻，對我們家也是。」

收下5連勝的騎士依舊維持開季不敗之身，此役有3名球員得分20分以上，莫布里（Evan Mobley）拿下全隊最高25分，密契爾投進4顆三分球、斬獲24分，外加7助攻，而艾倫（Jarrett Allen）進帳20分、17籃板。

至於湖人即使詹姆斯進帳26分、6籃板，以及戴維斯貢獻22分、13籃板，依舊無力回天，苦吞2連敗。（編輯：陳政偉）1131031

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