本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
MLB
新聞專題
MLB2/300
首頁 / 運動

MLB世界大賽道奇封王 「威爾史密斯」連5年奪冠

2024/10/31 15:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社30日綜合外電報導）洛杉磯道奇今天以4勝1敗戰績勇奪美國職棒大聯盟MLB世界大賽冠軍，外媒指出，這是連續第5年有叫做威爾史密斯的球員為球隊奪冠，顯然這個名字已成為冠軍保證。

大聯盟官網指出，道奇捕手威爾史密斯（Will Smith）在2024年MLB世界大賽第5戰拿下生涯第2枚冠軍戒。道奇上次封王是在2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情年，威爾史密斯在這一年贏得生涯首枚冠軍戒。

除了道奇捕手史密斯，另一位今年在堪薩斯皇家隊（Kansas City Royals）擔任後援左投的威爾史密斯，他2021年效力亞特蘭大勇士、2022年在休士頓太空人、2023年在德州遊騎兵奪冠，成為第一位MLB史上連續3年為不同球隊奪冠的球員。這也形成連續5年都有叫做威爾史密斯的球員在世界大賽摘冠的巧合。（譯者：洪啟原/核稿：陳政一）1131031

#MLB
#休士頓太空人
#威爾史密斯
#道奇
#史密斯
#洛杉磯
#世界大賽
#德州遊騎兵
#美國職棒大聯盟
#洛杉磯道奇
道奇
道奇紐約封王 洛杉磯街頭人群車潮慶祝奪冠同年結婚與世界大賽封王 大谷翔平實現高中夢想
MLB
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
道奇紐約封王 洛杉磯街頭人群車潮慶祝奪冠
172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：