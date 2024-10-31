MLB世界大賽道奇封王 「威爾史密斯」連5年奪冠

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（中央社30日綜合外電報導）洛杉磯道奇今天以4勝1敗戰績勇奪美國職棒大聯盟MLB世界大賽冠軍，外媒指出，這是連續第5年有叫做威爾史密斯的球員為球隊奪冠，顯然這個名字已成為冠軍保證。

大聯盟官網指出，道奇捕手威爾史密斯（Will Smith）在2024年MLB世界大賽第5戰拿下生涯第2枚冠軍戒。道奇上次封王是在2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情年，威爾史密斯在這一年贏得生涯首枚冠軍戒。

除了道奇捕手史密斯，另一位今年在堪薩斯皇家隊（Kansas City Royals）擔任後援左投的威爾史密斯，他2021年效力亞特蘭大勇士、2022年在休士頓太空人、2023年在德州遊騎兵奪冠，成為第一位MLB史上連續3年為不同球隊奪冠的球員。這也形成連續5年都有叫做威爾史密斯的球員在世界大賽摘冠的巧合。（譯者：洪啟原/核稿：陳政一）1131031