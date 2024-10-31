德國海洛羽球賽 周天成輕鬆晉8強續拚衛冕

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（中央社記者黎建忠台北31日電）台灣一哥周天成今天在BWF德國海洛羽球公開賽16強，僅用了28分鐘就以21比7、21比11輕取亞塞拜然選手雷查約，輕鬆闖進8強，衛冕男單冠軍再跨進一大步。

世界排名第8的周天成，生涯首度對決世界排名第67名的雷查約（Ade Resky Dwicahyo），對手原本是印尼選手，但從2018年起轉籍到亞塞拜然。

雙方實力有段差距，首局周天成很快就拉開比數，以12比2取得大幅優勢，完全沒遭遇抵抗就順利收下首局。

第2局戰況如出一轍，周天成一開賽就取得7比1領先，並且在12比7的時候又連得6分，比賽提前劃下句點。

周天成曾在2012到2014年完成德國海洛羽球公開賽男單3連霸，去年則是在冠軍戰擊敗香港的李卓耀，拿下生涯第4座冠軍。

周天成在接受中央社訪問時提到，上週去了冰島和當地球員進行交流，自己也覺得收穫很多，「到了德國後也立刻進行正常的訓練，回到這裡比賽都感覺很親切，我會努力拿出最佳的表現。」

晉級8強後的周天成，下一戰對手是世界排名第29名的丹麥選手基姆奇（Rasmus Gemke），雙方生涯交手6次，周天成以5勝1敗取得優勢。（編輯：吳協昌）1131031