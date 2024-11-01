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紐約市長打賭輸 洛杉磯市長：道奇球衣正要寄過去

2024/11/1 09:00
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（中央社記者林宏翰洛杉磯31日專電）世界大賽之前，紐約市長向洛杉磯市長下戰帖，打賭輸的一方要穿對方球衣上班。洛杉磯市長巴斯今天向紐約市長亞當斯說：「道奇球衣正要寄過去。」

洛杉磯道奇昨晚擊敗紐約洋基，在世界大賽以4勝1敗奪冠。洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）今在市政府開記者會，身上穿著道奇球衣，宣布洛杉磯是一座「冠軍之城」，公布明天封王遊行事宜。

紐約、洛杉磯是兩座美國人口最多的城市，兩支職棒隊伍暌違43年再度在總冠軍賽交手，吸引全美目光，兩地行政首長也加入戰局。

紐約州長侯可（Kathy Hochul）25日在世界大賽首戰開打前，在社群平台X上向加州州長紐松（Gavin Newsom）邀約打賭，輸的一方要把對方的紀念品擺放在自己的辦公室裡，讓訪客都看到。

紐松不僅接受打賭，還回嗆道奇一定會贏，請侯可到時候一定要把道奇隊的藍色商品，擺放在她辦公室最顯眼的位子而不是角落。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）同樣在世界大賽前，向洛杉磯市長巴斯下戰帖，賭注是輸的一方要穿對方球衣到市政府上班。洛杉磯市長巴斯接下戰帖，回應說：「我等不及要看你穿道奇球衣，走在紐約市政府和整個紐約市。」

如今結果揭曉，洛杉磯贏得冠軍和打賭，巴斯今天表示：「這場記者會一結束，我就要把道奇球衣寄給我的好朋友，紐約市長亞當斯。因為他打賭輸了。」（編輯：高照芬）1131101

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