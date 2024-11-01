中職原提出每月2週末在大巨蛋 爭取下半季檔次

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（中央社記者楊啟芳台北1日電）針對遠雄大巨蛋明年僅供中職20場次爭議，中華職棒今天再度回應，原本提出版本是每個月2週末，不過上半季因為世壯運幾乎沒有空間，希望下半季可以再多幾個檔次，會持續溝通。

中職昨天開領隊會議時提到，遠雄大巨蛋10月中提出給聯盟的明年例行賽場次版本，只有開幕戰與6個例行賽週末檔期，合計20場次。聯盟與6球團均直呼難以接受，遠雄今天回應，明年中職的20場已確定檔期，包括例行賽跟開幕賽，後續中職還有其他賽事如季後賽、冠軍賽等，將優先開放給中職。

中華職棒今天回應，9月跟遠雄開會時有提出方案，希望明年球季每個月有2週末可以舉辦例行賽，這樣球季6個月下來會有36場，讓棒球賽事、演唱會可以取得平衡，也可以互相避開檔期。不過上週遠雄來回報時，僅剩開幕1週加其他6週，6球團領隊們難以接受。

中職強調，目前還在跟遠雄溝通，上半季因為有世壯運比較沒有空間調整，下半季則是還有幾個檔期空間，不過遠雄回覆要明年初才能確認，等於要其他活動確認之後、才輪到中職。中職指出，目前下半季共有5檔時段，若可以再多1、2檔就比較接近期待。

不過除了例行賽還要爭取之外，中職指出，包括7月明星賽、10月季後挑戰賽及總冠軍賽，大巨蛋確定會保留給中職。

至於台北市長蔣萬安今天說要邀請遠雄、中華職棒、中華棒協等單位一起開會協調，中職表示，目前還沒有收到開會通知。（編輯：陳政偉）1131101