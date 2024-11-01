大巨蛋114年中職檔期腰斬剩20場 蔣萬安：須以運動賽事為主

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（中央社記者陳昱婷台北1日電）台北市長蔣萬安今天談及台北大巨蛋2025年提供中職場次遭腰斬時說，大巨蛋是運動場館，用途須以運動賽事為主，台北市政府體育局將在最短時間邀遠雄及中華職業棒球大聯盟協調。

遠雄大巨蛋提供初步版本2025年僅給中職20場（今年例行賽檔期38場次），中職與6球團表示，難以接受，呼籲應以棒球賽事優先。

蔣萬安上午出席「2024電器空調影音大展」開幕典禮前，接受媒體聯訪表示，接下來會開檔期預審會議，確保大巨蛋符合使用目的。

體育局表示，世界壯年運動會首度在亞洲舉辦，實屬不易，除會在大巨蛋辦棒球賽事，也會有盛大開幕典禮，讓世界看見台灣，而2025年世界棒球經典賽（WBC）資格賽也將爭取在大巨蛋辦，讓大巨蛋成為頂尖運動賽事最高殿堂。

體育局說，大巨蛋須以運動賽事優先使用，演唱會等活動屬臨時性使用，不得排擠運動賽事舉行，體育局將再積極協調，爭取更多棒球賽事於大巨蛋舉行。（編輯：李明宗）1131101