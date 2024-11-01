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明年大巨蛋例行賽20場惹議 遠雄：空檔中職優先進駐

2024/11/1 12:36（11/1 12:46 更新）
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10月中華職棒總冠軍賽第3戰在大巨蛋開打，由統一獅交手中信兄弟，球迷在看台賣力加油。中央社記者王騰毅攝　113年10月22日
10月中華職棒總冠軍賽第3戰在大巨蛋開打，由統一獅交手中信兄弟，球迷在看台賣力加油。中央社記者王騰毅攝　113年10月22日
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（中央社記者何秀玲台北1日電）針對台北大巨蛋2025年檔期，遠雄集團今天表示，明年中職的20場已經確定檔期，包括例行賽跟開幕賽，後續中職還有其他賽事如季後賽、冠軍賽等，將優先開放給中職。

中華職棒昨天召開線上領隊會議，最重要議程為明年賽程安排與大巨蛋場次討論，針對遠雄大巨蛋提供初步版本明年僅給中職20場，聯盟與6球團表示難以接受，呼籲應以棒球賽事優先。

對於中職聯盟疑慮，遠雄集團強調，除了檔期安排會以體育賽事優先外，台北大巨蛋也會全力配合大型國際賽事安排，因此2025年4月23日至5月28日檔期，場館支持台北市政府主辦世界壯年運動會使用。

遠雄集團指出，遠雄與中華職棒聯盟一樣，都希望讓場地發揮最大效益，因此除了確定的例行賽外，也另外保留了熱身賽、明星賽以及季後賽檔期，並與聯盟達成共識，有空餘檔期優先開放中職賽事進駐，同步和聯盟持續溝通，配合修正調整。（編輯：林淑媛）1131101

#大巨蛋
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