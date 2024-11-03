詹皓晴拚WTA年終賽女雙 分組賽首戰直落二吞敗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北3日電）在沙烏地阿拉伯舉行的WTA年終賽，台灣網球女將詹皓晴今天與俄羅斯搭檔庫德梅托娃在分組賽首戰以6比7（6比8）、4比6吞敗，無緣開出紅盤。

今年世界女子職業網球協會（WTA）年終總決賽在沙烏地阿拉伯首都利雅德點燃戰火，總獎金更是破紀錄的1525萬美元（約新台幣4億9150萬元），而台灣共有2名女將參加雙打賽事，包含謝淑薇、詹皓晴。

其中，過去詹皓晴皆與姊姊詹詠然搭檔參與這場WTA年度壓軸賽事，這次改與俄羅斯名將庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）攜手，兩人在今年美國網球公開賽挺進女雙4強，並在10月摘下WTA千分等級的中國網球公開賽亞軍，近況表現不俗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「台俄聯軍」今天在分組賽首戰面對第2種子加拿大達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）與紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）的組合，雙方在首盤上演激戰，在各自完成1次破發情況下，進入關鍵搶7局，而「台俄聯軍」錯失1個局點後，以6比7（6比8）率先讓出。

進入次盤「台俄聯軍」依舊緊咬比分，可惜在第7局遭破發，加上第8局未能突破對手，陷入落後局面，最後達布洛夫斯基、羅莉芙成功放小球，讓「台俄聯軍」反應不及，以4比6吞敗，無緣在年終賽首戰開胡。（編輯：張雅淨）1131103