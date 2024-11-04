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14位MLB球員首度戴金手套 追平2022年紀錄

2024/11/4 19:40（11/4 20:02 更新）
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MLB美國聯盟2024年度金手套獎得主。（圖取自x.com/mlb）
MLB美國聯盟2024年度金手套獎得主。（圖取自x.com/mlb）
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（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB今晚公布年度金手套獎得主，相較於去年共13位得主首度贏得這項殊榮，今年則是14名球員首度獲獎，追平2022年的紀錄。

路透社報導，14位首度戴上金手套的得主包括堪薩斯皇家的全明星游擊手小維特（Bobby Witt Jr.）和亞特蘭大勇士王牌左投塞爾（Chris Sale），舊金山巨人的三壘手柴普曼（Matt Chapman）則是第5度贏得這項殊榮，他獲頒這座獎項的次數高居今年20位得主之冠。

共6支球隊有兩人獲得金手套獎，分別是克里夫蘭守護者的亞裔左外野手史帝芬關（Steven Kwan）與二壘手西門內斯（Andres Gimenez）、皇家的小維特與右投手魯戈（Seth Lugo）、西雅圖水手的捕手拉利（Cal Raleigh）與工具人摩爾（Dylan Moore）、科羅拉多洛磯的游擊手托瓦（Ezequiel Tovar）與中外野手陶艾爾（Brenton Doyle）、密爾瓦基釀酒人的二壘手圖蘭（Brice Turang）與右外野手弗列里克（Sal Frelick）和巨人的捕手貝里（Patrick Bailey）與柴普曼。

美國聯盟的明尼蘇達雙城一壘手山塔那（Carlos Santana）、多倫多藍鳥中外野手瓦休（Daulton Varsho）、波士頓紅襪的右外野手阿布瑞烏（Wilyer Abreu）、休士頓太空人三壘手布萊格曼（Alex Bregman）也是金手套獎的得主。

國家聯盟的金手套獎得主還包括亞利桑那響尾蛇一壘手華克（Christian Walker）、芝加哥小熊左外野手哈普（Ian Happ）與匹茲堡海盜的工具人崔歐洛（Jared Triolo）。（譯者：曹宇帆/核稿：楊昭彥）1131104

MLB國家聯盟2024年度金手套獎得主。（圖取自x.com/mlb）
MLB國家聯盟2024年度金手套獎得主。（圖取自x.com/mlb）
#MLB
#柴普曼
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