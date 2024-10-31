道奇世界大賽封王 貝茲3冠到手現役野手第一人
2024/10/31 14:31（10/31 19:29 更新）
（中央社紐約30日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天在世界大賽第5戰客場上演逆轉秀，終場7比6力克紐約洋基，以系列賽4勝1敗封王，道奇球星貝茲也戴上生涯第3枚冠軍戒，成為唯一至少擁有3枚世界大賽冠軍戒的現役野手。
道奇今晚在洋基球場（Yankee Stadium）奪冠後，大聯盟官網報導，貝茲（Mookie Betts）成為唯一一位至少擁有3枚世界大賽冠軍戒的現役野手，因右肩受傷缺陣的道奇右投凱利（Joe Kelly）和堪薩斯皇家後援投手史密斯（Will Smith），則是擁有3座世界大賽冠軍的現役投手。
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貝茲在對戰洋基的系列賽中表現出色，防守相當優秀。貝茲的打擊率為2成78，壘上有跑者時的打擊率則為3成48。最值得注意的是，在今天這場關鍵賽事中，貝茲8局上在滿壘時補上1支高飛犧牲打，助道奇7比6後來居上。
貝茲在2018、2020年分別為波士頓紅襪和道奇贏得世界大賽冠軍後，拿下第3枚冠軍戒指無疑成了他的頭號目標。貝茲在大聯盟11個球季中取得了巨大成就，2018年奪下美聯年度最有價值球員（MVP）並榮登美聯打擊王，生涯至今8次入選明星賽。（譯者：劉文瑜/核稿：徐崇哲）1131031
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