MLB世界大賽第5戰 道奇第5局猛攻追成5比5平手[影]
2024/10/31 10:10（10/31 10:30 更新）
（中央社紐約30日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB世界大賽第5戰，洛杉磯道奇第5局在落後5分的情況下，以貝茲（Mookie Betts）等3人的串連安打一舉將比分追成5比5平手。
紐約洋基今天在主場迎戰洛杉磯道奇，重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）第1局揮出2分砲，接下來齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）也補上1發陽春砲，助洋基取得3比0領先。
維杜格（Alex Verdugo）2局下揮出1壘安打，為洋基再添1分。3局下，史丹頓（Giancarlo Stanton）也開轟，將比數拉開到5比0。
道奇在5局上還以顏色，貝茲（Mookie Betts）、弗利曼（Freddie Freeman）與耶南德茲（Teoscar Hernández）接連敲出安打，將比分扳成5比5平手。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1131031
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