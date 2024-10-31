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MLB世界大賽道奇7比6逆轉洋基 4勝1敗奪隊史第8座冠軍
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MLB世界大賽第5戰 道奇第5局猛攻追成5比5平手[影]

2024/10/31 10:10（10/31 10:30 更新）
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世界大賽第5戰5局上，道奇貝茲（左）、弗利曼（右）與耶南德茲接連敲出安打，將比分扳成5比5平手。（圖取自x.com/Dodgers）
世界大賽第5戰5局上，道奇貝茲（左）、弗利曼（右）與耶南德茲接連敲出安打，將比分扳成5比5平手。（圖取自x.com/Dodgers）
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（中央社紐約30日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB世界大賽第5戰，洛杉磯道奇第5局在落後5分的情況下，以貝茲（Mookie Betts）等3人的串連安打一舉將比分追成5比5平手。

紐約洋基今天在主場迎戰洛杉磯道奇，重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）第1局揮出2分砲，接下來齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）也補上1發陽春砲，助洋基取得3比0領先。

維杜格（Alex Verdugo）2局下揮出1壘安打，為洋基再添1分。3局下，史丹頓（Giancarlo Stanton）也開轟，將比數拉開到5比0。

道奇在5局上還以顏色，貝茲（Mookie Betts）、弗利曼（Freddie Freeman）與耶南德茲（Teoscar Hernández）接連敲出安打，將比分扳成5比5平手。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1131031

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