MLB世界大賽第5戰洋基3轟領先狂喜到失落 第5局頻失誤種敗因[影]

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（中央社記者廖漢原紐約30日專電）美國職棒大聯盟世界大賽第5戰，洋基隊王牌投手柯爾第5局遇亂流失5分，隊長賈吉最終戰雖轟出全壘打，仍無法挽回3敗的頹勢，球迷由狂喜到失落，封王之路1分飲恨。

世界大賽洋基主場第5戰，洋基延續賽前高昂士氣，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）主陣，1局上，大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）與世界大賽全壘打王弗利曼（Freddie Freeman）陸續遭接殺，未得分。

1局下，主力投手因傷休戰的道奇由弗萊賀提（Jack Flaherty）先發，洋基隊長賈吉（Arron Judge）終於發威揮出2分全壘打，小齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）接棒再轟，單局兩轟，洋基3分領先。

第2局，柯爾再度封鎖道奇打線未失分。第4戰敲出滿貫全壘打建功的伏爾佩（Anthony Volpe）揮出2壘安打，洋基士氣大振，接連安打取分，4比0領先。弗萊賀提無法壓制打者，2局下遲遲無法收場。

第3局，柯爾繼續完封，大谷兩度遭接殺。洋基史丹頓（Giancarlo Stanton）再交出一支全壘打，全隊至第3局已見3支全壘打，5比0領先，大有繼續拚戰的機會。

道奇在第5局終於突破柯爾防線，洋基陣腳大亂，漏接、補位頻見失誤，弗利曼沉穩選球滿壘敲安，耶南德茲（Teoscar Hernández）接棒2壘安打，一局攻下5分，反轉局勢。

洋基看來順暢的戰局遭道奇步步進逼。6局下，洋基連續安打再下1分，6比5咬緊。柯爾先發直攻7局，無奈一局失5分。牛棚康利（Tommy Kahnle）第8局接手，道奇連續安打獲2分，7比6超前。

進入第9局，兩隊防守滴水不漏，洋基最終無奈1分飲恨，世界大賽封王夢止。洋基在賽事前半段高昂的求勝氣氛，因第5局接連失誤，種下敗因。

洋基在世界大賽首戰延長賽遭轟敗陣，連續2場打線無法施展，第4戰逆轉勝後，強投柯爾第5場終止全壘打巨砲弗利曼神話，強打群接棒新秀交出成績，不過連3敗壓力在先，賽事沒有失誤空間，最後在第5場告別封王路。(編輯：韋樞)1131031