國際奧會施壓 台灣實用射擊協會：明年起不得以Taiwan參賽

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（中央記者黃巧雯台北5日電）國際實用射擊聯盟台灣區總監陳信宏今天表示，國際奧會（IOC）向國際實用射擊聯盟要求，台灣實用射擊協會明年起將不能以Taiwan名義參賽，也不得使用青天白日滿地紅國旗。

國際實用射擊聯盟（IPSC）今年8月底在印尼舉辦澳洲-亞洲手槍射擊錦標賽，開幕式卻發生有中國選手試圖拆下台灣隊掛在現場的國旗，主辦單位事後做出懲處，取消中國選手的參賽資格。

不過，拆國旗事件才落幕2個月多月，台灣實用射擊協會在臉書上發文表示，以台灣為名加入國際實用射擊聯盟24年，見證IPSC的成長漸為國際奧會所接受，也終於迎來國際奧會IOC對IPSC施壓要求台灣改名，但體育署至今還未承認IPSC為體育運動，目前已持續向體育署爭取。

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IPSC台灣區總監陳信宏接受中央社訪問時指出，IPSC已經被承認為單項運動，最後目標爭取納入奧運項目，而IOC要求，IPSC必須符合規定，他表示，「如果真的可以進奧運，我們也是樂見其成，總是要有退讓。」

陳信宏昨天與IPSC主席視訊，他表示，明年起IPSC Taiwan在國際上將改為IPSC Chinese Taipei，也無法使用國旗，屆時只能出現中華奧會的會旗。（編輯：龍柏安）1131105