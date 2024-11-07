劉恆妤重返幸運地 射擊世大錦拚奪牌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北7日電）3週多前在印度舉辦射擊世界盃總決賽首摘銀牌的劉恆妤，本週再度重返幸運地，參加世界大學射擊錦標賽，教練陳秋燕說，比賽場地和飯店都和上次相同，盼劉恆妤能延續氣勢、射下獎牌。

2024世界大學射擊錦標賽開幕式明天將在印度新德里登場，台灣代表隊這次派出12名選手參加10公尺空氣手槍、25公尺手槍、10公尺空氣步槍等項目，以21歲的劉恆妤國際賽經驗最為豐富，不僅去年入選成都世大運、杭州亞運代表隊，今年巴黎奧運還是台灣射擊隊中最年輕的選手。

劉恆妤在歷經奧運洗禮後，10月首度參加射擊世界盃總決賽，就射下10公尺空氣手槍銀牌，締造個人在國際賽最佳成績，這次世界大學射擊錦標賽，不僅將參加主項10公尺空氣手槍，8月剛加練的25公尺手槍也將在此行驗收成果。

教練陳秋燕接受中央社訪問時表示，火藥槍的板機較重，加上還須適應後座力，但目前觀察劉恆妤調適地還不錯。

在有了總決賽銀牌加持，劉恆妤現在身上也散發自信，陳秋燕表示，劉恆妤日前和她分享，「過去都要很刻意營造一些東西，但現在只要很自然去做，什麼都不用想，就能打好。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

相隔不到4週的時間，劉恆妤再度來到印度，陳秋燕透露，巧合的是，比賽場地和飯店都和上次相同，她期待，劉恆妤這次10公尺空氣手槍能奪牌，至於25公尺手槍則以晉級決賽為目標。

除了劉恆妤外，去年成都世大運女子10公尺空氣手槍銅牌得主陳俞如與女團成員林柔羽都將參賽，其中陳俞如不僅報名個人賽，也將與男子選手謝翔宸搭檔參加混合團體項目。（編輯：陳政偉）1131107