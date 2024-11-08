投手陳韻文行使自由球員權利 獅隊將全力留人

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）中職統一7-ELEVEn獅隊28歲終結者陳韻文確定行使自由球員（FA）權利，領隊蘇泰安證實，也強調球團其實有跟陳韻文討論合約，將全力留人。

投手陳韻文是獅隊2014年選秀首輪指名好手，近年為獅隊重要後援投手戰力，在2019年至2021年間完成救援王3連霸，本季一軍後援出賽39場，戰績2勝4敗10次救援成功，防禦率4.59，在季後賽也有亮眼表現，為目前中職救援紀錄保持人（154次）。

陳韻文今年季後取得自由球員資格，獅隊領隊蘇泰安證實，今天上午陳韻文透過經紀公司正式提出行使自由球員資格，球團立場當然是會想全力留下他。

至於陳韻文的合約，蘇泰安表示，早在正式提出行使自由球員資格之前就已經開始談，行使自由球員資格是球員的權利，年限到了、球員主動提出，球團就會協助完成程序，至於是否會以複數年合約留人，僅表示目前都還在談。

陳韻文在2022年與獅隊簽下平均月薪新台幣55萬元的3年複數年約，屬於A級自由球員。根據A級自由球員補償方式，為原球團獲得該球員年度薪資總額的75%補償費、並可在新球團25人名單外指名1名球員，或者原球團獲得該球員年度薪資總額的125%補償費。（編輯：吳協昌）1131108