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BWF日本熊本大師賽 周天成首輪戰楊燦

2024/11/11 16:58
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（中央社記者黎建忠台北11日電）BWF超級500等級的日本熊本羽球大師賽明天開打，台灣好手包括一哥周天成在內，都將為年終總決賽積分做最後衝刺，根據籤表，周天成首輪將對上加拿大華裔球員楊燦。

男單世界排名第8的周天成，在參加完德國海洛公開賽後就返台稍事休息，並未參加上週的韓國大師賽，本週他將重返賽場繼續拚戰。

周天成首輪將對上楊燦，雙方過去對壘6次，周天成以5勝1敗占上風，而且還是對戰2連勝；目前周天成在年終總決賽積分排名第2，理論上已經取得參賽資格，接下來將以賽代訓，希望能爭取好成績。

周天成接受中央社訪問時表示，回來這一週也沒閒著，做了許多相關的訓練，現在身體狀態還算不錯，「就是發揮出最好的狀態，試著去衝擊每一位選手」。

上週在韓國大師賽闖進4強的男雙王齊麟、邱相榤，首輪將對上會外賽的對手，沒有意外的話，16強又將強碰馬來西亞組合謝定峰、蘇偉譯，上週韓國賽4強就是敗在他們手下。

另外，女單排名第9、日本「空靈美少女」大堀彩，意外發出退休聲明，今年打完後也將退去球員身分，而這場日本熊本大師賽將是她在日本國內的最後一場比賽。

現年28歲的大堀彩是目前日本女單第2人，僅次於世界排名第4的山口茜，曾在2013年、年僅17歲的她，首度以國家隊身分來台參加亞錦賽，儘管會內賽首輪就淘汰，但當時就以空靈的氣質吸引大批粉絲包圍，而隨後她也拿下同年舉辦的亞青女單金牌。（編輯：唐聲揚）1131111

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