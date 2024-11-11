世錦賽摘金沒代表隊服 滑水總會：選拔賽國手才發

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北11日電）媒體報導台灣滑水選手林昊廷世錦賽摘金，卻表示沒有代表隊團服可穿上頒獎台領獎；中華民國滑水總會今天透過聲明稿澄清，只有經由選拔賽及選訓委員會通過的選手，才會發給團服。

國際滑水暨寬板滑水總會（IWWF）舉辦的第1屆快艇滑水世界錦標賽，從11月2日到10日於香港舉行。有媒體報導，台灣自費參賽的選手林昊廷拿下金牌，但賽後卻質疑沒有台灣代表隊的團服可以穿上台領獎。

中華民國滑水協會透過聲明稿表示，快艇滑水世界錦標賽是IWWF首度舉辦的賽事，國內經過選拔賽及選訓委員開會決議後，選出3名國家代表隊選手參賽，其中包括1名台北市滑水協會的選手，並依規定發給代表隊團服。

聲明稿提到，以往IWWF舉辦的各項世錦賽賽事，都經由總會為唯一報名窗口，但這次的快艇滑水世界錦標賽是首度舉辦，基於推廣性質，因此IWWF首度破例開放讓有意參賽選手可自費報名參加，增加比賽精彩度。所以台灣另有11名選手自費委由總會幫忙報名參賽，這11名選手中就包括林昊廷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於開幕式繞場的爭議，總會也澄清提到，「當初收到賽事資訊時僅有開、閉幕式，直到開幕式當天下午才得知有選手繞場儀式，並規定要統一穿著代表隊團服，經過幾番溝通後，IWWF才點頭讓台灣的11名自費參賽選手穿著比賽服裝參與繞場。」

中華民國滑水總會強調，未避免類似情況再度發生，近期理監事會議將提出討論，完善自費選手報名機制，包含於國手選拔競賽規程中明列自費選手篩選資格及補助等相關說明。（編輯：陳政偉）1131111