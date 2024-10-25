韓國舉重好手有一半台灣血統 讚台灣人友善深刻印象

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）2021世界舉重錦標賽銀牌得主、韓國好手陳潤成其實有1/2台灣血統，他隨隊來台進行移地訓練，即便來台次數不多，他仍對台灣人的友善留下深刻印象。

韓國高陽市舉重代表隊10月下旬來台移地訓練，預計待到11月初，其中29歲選手陳潤成是韓國東京奧運舉重國手，而且他和台灣也有淵源，他的爺爺、奶奶早年從台灣搬到韓國，父親則在韓國出生，他擁有1/2台灣血統。

陳潤成接受中央社訪問時表示，國中體育課其中一項考試就是舉重，當時他覺得很有趣，因此開啟舉重生涯，儘管最初家人反對，但後來態度逐漸轉而支持，而他也著迷舉重所帶來的挑戰，並被舉重這項運動的魅力吸引。

陳潤成過去曾在2019、2021年舉重世錦賽拿到男子102公斤總和銀牌，東京奧運則在男子109公斤級名列第6。

今年雖沒能站上巴黎奧運的舞台，10月剛滿29歲的陳潤成仍想繼續拚戰，並瞄準2026名古屋亞運，他說：「身為運動員，雖然我的年紀不小，但我覺得這就是挑戰。」

從小在韓國長大的陳潤成，來台灣次數不多，加上這次集訓在內，僅是第4次，但他表示：「每次來台灣都會遇到好人，留下美好的回憶。」

剛新婚的陳潤成，另一半為競技啦啦隊員，日前也曾來台訓練，兩人各自為夢想努力，陳潤成表示，兩人已經約好之後要一起來台灣旅遊。（編輯：龍柏安）1131025