陳玟卉博士班新生活新氣象 想打造3.0版自己

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）台灣舉重女將陳玟卉9月展開台師大博士班嶄新生活，與同學間腦力激盪，讓她看待事情角度有了更多面向，沖淡巴黎奧運失利情緒，年底將再戰世錦賽的她，想讓外界看到「陳玟卉3.0」。

陳玟卉在東京奧運女子舉重64公斤級奪得銅牌，因巴黎奧運量級縮減，改戰71公斤級，原先期待能超越3年前自己，可惜表現不如預期，抓舉、挺舉合計6次試舉，僅2次成功，以第6名作收。

陳玟卉近期從國訓中心北上到新北市板橋體育場移地訓練，她接受中央社記者訪問時坦言，奧運後心情曾相當失落，一想到成績不如預期，就會鼻酸，看似外表堅強的她，私底下也曾默默拭淚。

原先陳玟卉因備戰奧運而暫緩的台灣師範大學博士班生活已在9月展開，每週得固定北上上課，生活重心有所轉移，也讓她逐漸走出情緒低谷。

陳玟卉透露，課堂中與來自各領域同學交流，為她一向規律的訓練生活增添新鮮感，而與同學之間的腦力激盪，更打開了她的眼界；她認為，博士班課程雖讓生活更緊湊，卻讓她更能把握訓練時間，即使遇到不順遂的事，心境也不再拘泥當下。

陳玟卉這段時間的轉變，教練黃達德也看在眼裡，樂見愛徒更懂得調適心情。

若要說東京奧運是「陳玟卉1.0」，陳玟卉認為，受傷後仍積極備戰巴黎奧運的自己則是「2.0版」，而她現在希望能升級到「3.0」，首要任務就是要加強臨場應變能力，以及避免得失心太重。

2024年世界舉重錦標賽12月將在巴林登場，陳玟卉表示，將以放鬆心態面對，先不預設成績，首要目標希望能6把都成功。（編輯：陳仁華）1131024