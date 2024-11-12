政大男籃少7人進入重建 拚UBA5連霸有挑戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北12日電）113學年度大專籃球聯賽（UBA）將開打，衛冕軍政治大學男籃新賽季在少了主力游艾喆、莫巴耶等7人後進入重建，教練陳子威表示，目標拚5連霸，但他也坦言要挑戰冠軍不容易。

113學年度UBA以「現在ing」作為精神口號，表達專注當下，就是在不斷前進，而新賽季將由公開女一級預賽揭開序幕，12隊將於11月15至17日齊聚台灣體大，而公開男一級16隊分2批11月23日、12月2日將分別在文化大學、義守大學交手。

政大過去連4年稱霸UBA公開一級男子組後，今年陣容面臨大換血，包括當家主控游艾喆、外籍生莫巴耶都挑戰職業，陳子威接受聯訪時透露，球隊一口氣少了7人，本季大三、大四球員僅剩3人，得花時間重新建立可以奪冠的陣容，而他坦言，要挑戰冠軍不容易。

陳子威指出，今年除了既有的外籍生波波卡、莫斯塔發外，還找來同樣來自塞內加爾具有護框能力的盛岦，但他認為，若要想補上莫巴耶缺口仍有難度。

今年擔任政大隊長宋昕澔表示，在身分轉換後，必須要更努力打出好表現，帶領學弟才有說服力，他新賽季除了以場均15分、6助攻為目標外，也期待能幫助政大完成5連霸。

過去2季都闖進決賽的健行科大，今年由劉丞勳擔任隊長，而他上季複賽以67場改寫UBA男一級千分最速達標紀錄，大四賽季也要朝男一級障礙、輔仁大學曾祥鈞85場1220分，以及佛光大學王竫婷91場1327分的公開一級得分榜首邁進。

健行今年同樣以重返榮耀為目標，總教練劉孟竹接受中央社訪問時表示，在新人和轉學生加入後，今年球隊有更多可用之兵，且先發、板凳差距也縮小。

劉孟竹指出，今年球隊鋒線球員平均身高190公分以上，後衛平均也有185公分，他認為，球隊每個位置都有身高優勢，防守端更具威脅性，在執行擅長跑轟節奏更占優勢。（編輯：李亨山）1131112