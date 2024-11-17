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JLPGA菜鳥球季表現出色 吳佳晏給自己80分

2024/11/17 17:28
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（中央社記者黎建忠台北17日電）台灣女子職業高爾夫女將吳佳晏在日巡賽度過了出色的菜鳥球季，不但保住明年種子席次，也取得最後一場年終大賽的參賽資格，她笑著表示，「我給自己打80分」。

現年20歲的吳佳晏，靠著去年在日本次級巡迴賽獲得獎金后，進而取得今年日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）正賽的參賽資格。

吳佳晏在接受中央社記者訪問時表示，上半年感覺自己表現得不太好，也還在適應這個巡迴賽的氛圍，「不過到了下半年，我覺得不論在處理球、短桿、推桿等都變好，而且和桿弟的搭配也越來越有默契。」

吳佳晏提到，畢竟是第1年到日巡賽打拚，包括每場比賽之間的移動，一整年的體能調配，以及怎樣面對不同比賽場地的適應問題，對新人而言都是一大考驗，「我也是慢慢抓到一些SOP後，才逐漸適應這個職業巡迴賽的強度。」

吳佳晏今年在日巡賽打了31場比賽，有22場晉級、3場前10名，平均71.45桿，在所有選手中排在第43名，對一名菜鳥來說確實表現很出色。

談到今年的表現，吳佳晏給自己80分，儘管沒有奪冠，但她一點都不遺憾，「我真的不覺得可惜，畢竟這一年我還是有很多不足的地方需要加強，不過有拿到明年的種子席次，也算是達到季前的目標。」

吳佳晏笑說：「打完今年最後一場年終大賽後要先休息一下，希望明年可以拿出更好的表現，然後力拚在日本的首座冠軍獎盃。」（編輯：張雅淨）1131117

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