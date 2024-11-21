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TPBL譚傑龍違反球團道德條款 遭中信特攻終止合約

2024/11/21 13:44（11/21 14:21 更新）
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台灣男籃好手譚傑龍。（新北中信特攻提供）
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（中央社記者黎建忠台北21日電）曾多次入選國手的台灣男籃好手譚傑龍，今天因為「違反球團管理規範道德條款」，遭所屬的TPBL新北中信特攻宣布終止合約。

身高203公分的譚傑龍，本季在台灣職業籃球大聯盟（TPBL）中信特攻僅出賽3場，平均上場7分鐘，沒有留下任何得分紀錄，只有抓到1籃板。

現年24歲的譚傑龍，高中畢業後一度到加拿大延續籃球夢，返台後在2020年加入夢想家，隔年改披新北中信特攻戰袍，並且成為球隊備受期待的長人，球團更希望他可以接下老將曾文鼎的棒子。

沒想到特攻今天發出球團聲明表示，「中信特攻旗下之譚傑龍選手，已違反球團管理規範道德條款，對譚傑龍選手個人及球團所屬企業集團之社會形象帶來負面影響，經多方考量後，中信特攻球團決議與譚傑龍選手終止合約。」

特攻聲明稿強調，球團除了對競賽場上的表現予以要求之外，也堅信維護道德規範對於團隊每一位成員都是不可或缺的職業素養，未來中信特攻將更加強化內部教育與監督機制，以確保團隊成員皆遵守道德規範，善盡企業社會責任。」（編輯：李亨山）1131121

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