MLB世界大賽首支再見滿貫轟球將拍賣 估上看百萬美元

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（中央社拉古納尼古爾20日綜合外電報導）洛杉磯道奇一壘手弗利曼，於今年美國職棒大聯盟MLB世界大賽系列首場，擊出史上首支再見滿貫轟的球即將競標拍賣，預估這顆球價值上看百萬美元。

美聯社報導，道奇10月底在世界大賽（World Series）對決紐約洋基，首戰就打到延長賽才分出勝負，當時10局下滿壘、2出局的關鍵時刻，右腳踝扭傷的弗利曼（Freddie Freeman）站上打擊區。

他面對洋基投手柯特斯（Nestor Cortes）投出的第一球，擊出飛行距離413英尺（約125公尺）的全壘打，而且是世界大賽史上首支再見滿貫轟。

獲選世界大賽最有價值球員（MVP）的弗里曼說：「那一刻真是無懈可擊。」

今年的世界大賽，道奇打完5場即勇奪隊史第8座冠軍，而弗利曼擊出的這支全壘打，則是助球隊在首場以6比3逆轉擊敗紐約洋基。

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「這堪稱是我在棒球界見證過最精彩的瞬間，而我可是目睹不少經典時刻。」

住在洛杉磯市威尼斯（Venice）區的10歲男童魯德曼（Zachary Ruderman）撿到這顆落在右外野看台的全壘打球。當時這顆球從他前方的座位滾到腳邊，他把球拍給父親，父親立刻跳起來接住。

魯德曼一家發聲明說：「我們家希望這顆全壘打球能在道奇球場展出，讓所有道奇選手和球迷都能見證洛杉磯市這段特別的歷史。」

這是本賽季第2顆與道奇有關的拍賣球，前一顆是道奇日籍球星大谷翔平的50轟紀念球，這顆球以近440萬美元（約新台幣1.4億元）的天價落槌，由台灣公司優式資本得標，目前正在台灣展出，並刷新運動用球拍賣的得標價。

大谷翔平則是在今年球季，締造MLB史無前例的「50轟50盜」紀錄。

SCP拍賣公司（SCP Auctions）將於12月4日至14日舉行拍賣會，拍賣的物件包括弗利曼這顆全壘打球。公司總裁柯勒（David Kohler）表示，他相信這顆球的「價值將輕而易舉上看7位數」。（譯者：張茗喧/核稿：曹宇帆）1131121