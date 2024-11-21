高柏鎧國際賽首秀感覺很棒 有信心台灣戰勝紐西蘭

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（中央社記者陳容琛台北21日電）台灣男籃歸化球員高柏鎧今天迎來國際賽首秀，在亞洲盃資格賽貢獻「雙10」15分、13籃板，他笑說感覺很棒，並有信心與其他隊友戰勝強敵紐西蘭。

透過殊勳歸化成為「新台灣人」的高柏鎧（Brandon Gilbeck），今天在亞洲盃資格賽正式披上國家隊戰袍，並以先發之姿上陣，不僅繳出「雙10」15分、13籃板，還外帶2抄截、4阻攻，近乎完美地捍衛球隊禁區，最後台灣隊以85比55力退香港，搶下本屆亞洲盃資格賽首勝。

禁區破壞力造成香港隊很大麻煩，高柏鎧賽後接受媒體聯訪時表示，穿上台灣隊球衣上場比賽的感覺很棒，並將勝利歸功於團隊，甚至提到下一戰將在25日作客紐西蘭，有信心跟著其他隊友攜手擊敗強敵。

中華民國籃球協會副理事長陳立宗透露，高柏鎧相當重視這場比賽，「我覺得很開心台灣有這樣的歸化球員，尤其無私個性是他最可貴的，找到我們所有本土球員都會喜歡的歸化。」

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此役攻下全場最高18分的阿巴西則認為，團隊表現還可以更好，目標鎖定下一場戰勝紐西蘭，「畢竟紐西蘭是滿強的對手，很期待對上他們，也相信我們可以贏得比賽的勝利。」

台灣男籃總教練圖齊（Gianluca Tucci）賽後稱讚，所有球員表現都很不錯，只是可能還在適應球隊體系，相信經過這場比賽的經驗，彼此能夠愈來愈融入，「下一場我們遇到紐西蘭，雖然身材條件比較劣勢，但希望球員更有自信，用強勢心態彌補。」（編輯：張雅淨）1131121